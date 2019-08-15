Опубликованы имена и фото пилотов, спасших сотни людей в ЧП с самолетом в России

Пассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил 15 августа жесткую посадку без шасси в поле под Москвой, благодарят пилотов лайнера за спасение своих жизней.

Соответствующие посты пассажиры размещают в социальных сетях.

Самолет посадили командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. По словам Мурзина, после взлета в оба двигателя корабля попали птицы, и они заглохли. Высота начала падать, Юсупов взял управление на себя.

Все пассажиры и члены экипажа выжили. Травмы получили, по предварительным данным, более двух десятков человек.

Командир самолета, Дамир Юсупов:

Второй пилот, Георгий Мурзин:

Онлайн-трансляция с места посадки самолета:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла жуткая авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, унесшая жизни 41 человека.