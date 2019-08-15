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В России произошло огненное ЧП с пассажирским самолетом: первые фото и видео

четверг, 15 августа 2019, 07:58
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В четверг, 15 августа, в России пассажирский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую посадку на поле недалеко от Москвы.

Об этом сообщает Telegram канал "Baza".

Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский в оккупированный Симферополь. По предварительным данным, на борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

На самолете возник пожар, который был потушен после посадки. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Отмечается также, что самолет садился на поле без шасси с выключенными двигателями.

"На рейсе U6178 Жуковский — Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали", – заявили в авиакомпании.

В то же время, по данным МЧС РФ, десять человек пострадали при жесткой посадке самолёта, среди них — трое детей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла жуткая авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, унесшая жизни 41 человека.

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