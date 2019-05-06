Авиакатастрофа в Шереметьево: появилось полное видео с пылающим самолетом

Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла жуткая авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, унесшая жизни 41 человека, среди которых как минимум двое детей.

Как сообщал ранее "Апостроф", самолет компании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Мурманск, вернулся в "Шереметьево" через 30 минут после взлета и загорелся во время приземления. Российские СМИ пишут, что в самолет попала молния.

По данным Flightradar, Sukhoi Superjet 100 подал сигнал бедствия через 20 минут после взлета.

Следственный комитет РФ позже сообщил, что в авиакатастрофе выжили 37 человек из 78.

Также известно, что погибли 13 человек. Судьба еще 28 человек остается неизвестной.

В российских СМИ также появилась информация, что по указанию Кремля партию самолетов Superjet навязали "Аэрофлоту", тогда как другие российские авиакомпании отказались от этих самолетов.