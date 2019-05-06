RU   UA   EN  

понедельник, 6 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 мая

01:31
В Украине рассказали, как нужно говорить с Путиным о Донбассе
01:15
В Москве произошла жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности
00:40
Авиакатастрофа в Москве: число погибших резко возросло, появились видео внутри самолета
00:38
Авиакатастрофа в Шереметьево: появилось полное видео с пылающим самолетом
00:23
​Наемник Путина выставил на продажу медали за Донбасс и Крым: фото и реакция сети

5 мая

23:54
Беспилотники засекли тяжелое вооружение боевиков на Донбассе: опубликована карта
23:38
В Киеве неизвестный на военном авто открыл стрельбу по людям: что известно
23:36
1 из 5: украинки провально стартовали на теннисном супертурнире
23:10
Появился кремлевский след в авиакатастрофе с SuperJet в Москве
22:39
Названо официальное число погибших при авиакатастрофе в Москве
22:09
Порошенко "похоронил" известного экс-нардепа: в сети истерика
21:38
В Европе участники "Бессмертного полка" напали на украинцев: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Авиакатастрофа в Шереметьево: появилось полное видео с пылающим самолетом

понедельник, 06 мая 2019, 00:38
переглянути новину українською

Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла жуткая авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, унесшая жизни 41 человека, среди которых как минимум двое детей.

Как сообщал ранее "Апостроф", самолет компании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Мурманск, вернулся в "Шереметьево" через 30 минут после взлета и загорелся во время приземления. Российские СМИ пишут, что в самолет попала молния.

По данным Flightradar, Sukhoi Superjet 100 подал сигнал бедствия через 20 минут после взлета.

Следственный комитет РФ позже сообщил, что в авиакатастрофе выжили 37 человек из 78.

Также известно, что погибли 13 человек. Судьба еще 28 человек остается неизвестной.

В российских СМИ также появилась информация, что по указанию Кремля партию самолетов Superjet навязали "Аэрофлоту", тогда как другие российские авиакомпании отказались от этих самолетов.

Новости

6 мая

01:31
В Украине рассказали, как нужно говорить с Путиным о Донбассе
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: