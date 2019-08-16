Путин в панике: в сети нашли причину ядерных бед России

В сети нашли ироничное объяснение последним бедам в России – пожаре на подлодке "Лошарик" и взрыву с утечкой радиации в Архангельской области.

Об этом у себя на странице в Facebook написал журналист Иван Яковина.

По его мнению, виновны во всем "мистические силы", а источником их является якутский шаман, который идет к Кремлю в течение нескольких месяцев. Он отметил, что во время его похода даже оппозиция в России начала проявлять признаки жизни в виде митингов и протестов.

"Смеялись над якутским шаманом, который идет в Москву низвергнуть в ад "демона" - Путина. Но заметьте: по мере его приближения к столице России местная оппозиция набирает сил, митинги протеста становятся все более многочисленными, с людей спадает морок, они перестают бояться", - заметил журналист.

Также Иван Яковина связал с последними событиями погружение президента РФ на дно Финского залива в батискафе. Он отметил, что этот шаг главе Кремля никак не помог, и когда шаман дойдет до Кремля – действующий режим может рухнуть.

"Одновременно у Путина вываливаются из рук его действительно адские, уродливые и противоестественные орудия убийства. Сначала сгорела очень странная, темная и тайная подлодка "Лошарик", специально созданная для чудовищных глубин. Потом на испытаниях взорвался (видимо) подводный атомный беспилотник "Посейдон", создаваемый чтобы нести гибель миллионам людей, причем опять же - из черной пучины океана. Интересно, что между этими событиями Путин в панике залез в батискаф и спустился на дно Финского залива, чтобы умилостивить царящих там властителей тьмы. Но это очевидно ему не помогло… Шаман с синим лазерным мечом джедая продолжает идти к Москве сквозь тайгу", - пояснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли "спектакль" президента России Владимира Путина перед детьми в балетной школе.