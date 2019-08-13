Опять потянуло к детям: сеть взбудоражило новое видео с Путиным

В сети высмеяли "спектакль" президента России Владимира Путина перед детьми.

Видео опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в социальной сети Twitter.

"Будущей приме: Путин опустился на колено и поцеловал руку юной балерине", - написал он и показал видео.

Но пользователи в интернете не оценили жест российского главы государства. Его поступок засмеяли и назвали мерзким и лицемерным. Также осудили его частые визиты к детям, которые некоторым кажутся подозрительными. Другие же просто назвали его "старым педофилом".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети публиковали яркие фотожабы на ежегодную "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан.