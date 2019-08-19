Путин выдал в Европе свою версию ядерного ЧП в России

Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы и повышения радиационного фона после взрыва под Северодвинском нет.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию. Я эти доклады получаю… Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", – рассказал Путин.

Люди, которые погибли при инциденте, выполняли, по словам главы Кремля, "важнейшую функцию", и будут представлены к государственным наградам.

Путин об аварии в Архангельской области: Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там не существует. Туда были направлены эксперты, которые контролируют ситуацию. Люди, которые погибли, выполняли важнейшую функцию, все они будут представлены к государственным наградам pic.twitter.com/TOaUrAYH0O — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 19, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", специалисты показали модель разлета радиоактивных веществ после взрыва на полигоне под Северодвинском в России: Украина попала в поле поражения.