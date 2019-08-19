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Путин выдал в Европе свою версию ядерного ЧП в России

понедельник, 19 августа 2019, 21:28
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Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы и повышения радиационного фона после взрыва под Северодвинском нет.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию. Я эти доклады получаю… Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", – рассказал Путин.

Люди, которые погибли при инциденте, выполняли, по словам главы Кремля, "важнейшую функцию", и будут представлены к государственным наградам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", специалисты показали модель разлета радиоактивных веществ после взрыва на полигоне под Северодвинском в России: Украина попала в поле поражения.

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