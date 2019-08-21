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На учениях военных Путина произошло серьезное ЧП: все попало на видео

среда, 21 августа 2019, 23:58
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Во время проведения учений российских военных один из солдат попал под гусеницы бронированного транспорта.

Соответствующее видео опубликовал блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий Штирлиц.

На снятых кадрах видно, как двое солдат стоят с бревном на руках перед гусеничной машиной, которая едет на них. Затем конец бревна подскакивает от удара с броней и бьет переднего солдата по голове, тот падает, а машина продолжает движение. Оператор кричит "Стой! Стой!" и на этом видео обрывается.

Внимание, видео – 18+.

Где именно и при каких условиях произошел инцидент – не сообщается. Также неизвестна судьба пострадавшего военного.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее в соцсетях появилась информация об эвакуации людей из села Ненокса Архангельской области, рядом с которым 8 августа произошел взрыв на морском военном испытательном ракетном полигоне.

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