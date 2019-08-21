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Совсем плох стал: Путин опозорился на важных переговорах в Финляндии, видео

среда, 21 августа 2019, 18:57
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В ходе визита в Финляндию президент России Владимир Путин забыл о фотографировании в момент рукопожатия с президентом Саули Ниинисте.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

После окрика фотографа Путину и Ниинисте пришлось возвращаться и жать друг другу руки еще раз.

Нелепая ситуация вызвала у пользователей шуточные подозрения о состоянии памяти главы Кремля.

"Старик совсем плох стал… Запамятовал дед, а как никак 20 лет уже вождюет, должен знать что к чему", "Старость не радость", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", новая фотография президента России Владимира Путина в очередной раз вызвала шутки о "скрытом" росте главы Кремля.

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