Совсем плох стал: Путин опозорился на важных переговорах в Финляндии, видео

В ходе визита в Финляндию президент России Владимир Путин забыл о фотографировании в момент рукопожатия с президентом Саули Ниинисте.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
После окрика фотографа Путину и Ниинисте пришлось возвращаться и жать друг другу руки еще раз.
Нелепая ситуация вызвала у пользователей шуточные подозрения о состоянии памяти главы Кремля.
Забыли сфотографироваться, пришлось вернуться: Путин и Ниинисте в Хельсинки pic.twitter.com/YUXX5YDGdl— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 21, 2019
"Старик совсем плох стал… Запамятовал дед, а как никак 20 лет уже вождюет, должен знать что к чему", "Старость не радость", – пишут пользователи.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", новая фотография президента России Владимира Путина в очередной раз вызвала шутки о "скрытом" росте главы Кремля.