Совсем плох стал: Путин опозорился на важных переговорах в Финляндии, видео

В ходе визита в Финляндию президент России Владимир Путин забыл о фотографировании в момент рукопожатия с президентом Саули Ниинисте.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

После окрика фотографа Путину и Ниинисте пришлось возвращаться и жать друг другу руки еще раз.

Нелепая ситуация вызвала у пользователей шуточные подозрения о состоянии памяти главы Кремля.

Забыли сфотографироваться, пришлось вернуться: Путин и Ниинисте в Хельсинки pic.twitter.com/YUXX5YDGdl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 21, 2019

"Старик совсем плох стал… Запамятовал дед, а как никак 20 лет уже вождюет, должен знать что к чему", "Старость не радость", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", новая фотография президента России Владимира Путина в очередной раз вызвала шутки о "скрытом" росте главы Кремля.