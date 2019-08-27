Что-то пошло не так: на свежем фото Путина заметили интересную деталь

На фото президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанном в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник, 27 августа, заметили интересную деталь.

Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Путин на встрече с Эрдоганом. Опять двойники "махнулись не глядя" - и с Путина штаны сползают?" - отметил он.

Судя по фото, на главе Кремля были штаны, явно не рассчитанные на его рост.

Ранее в интернете обнародовали две фотографии Путина, сделанные с разницей в 10 лет. Пользователей интернета впечатлили резкие изменения во внешности президента России.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин рассмешил сеть новой выходкой, угостив главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым.