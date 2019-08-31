Хватит врать: российских пропагандистов унизили на митинге в Москве

На митинге, который прошел 31 августа в столице России, Москве, съемочную группу одного из государственных каналов окружили протестующие, которые скандировали слоганы "Пропаганда" и "Хватит врать".

Соответствующее видео публикует "Настоящее Время".

На записи можно увидеть, как группа участников митинга стоит вокруг журналиста телеканала "Россия 1" и его оператора. Кроме скандирования также можно услышать реплики отдельных протестующих.

"Вали отсюда", – высказался один из участников протеста.

Сами журналисты "России 1" на скандирование ничего не отвечают.

"Заслужили народную любовь", "Я считаю это лучший ответ, который надо говорить таким журналистам на любой их вопрос", – пишут в комментариях к видео пользователи.

Как на протесте в Москве встретили журналистов телеканала "Россия 1". Видео без комментариев pic.twitter.com/hJkQHUwdTY — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 31, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Москве с начала августа длятся акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На предыдущих митингах 3 и 10 августа местные силовики проводили массовые аресты и избиения протестующих.