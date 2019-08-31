RU  UA  EN

суббота, 31 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 августа

22:12
Хватит врать: российских пропагандистов унизили на митинге в Москве
22:05
Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн видео трансляция чемпионского боя
21:50
Чиновника Одесского облсовета обвинили в требовании взятки за регистрацию депутата
21:38
Украина и Польша подписали важный газовый договор с США
21:08
Он неправ: Зеленский впервые прокомментировал скандальный отпуск Богдана
20:36
Пассажирский автобус в Крыму столкнулся с грузовиком: опубликованы фото
20:05
Появилось яркое видео испытаний новой украинской ракеты
19:34
В Киеве задержали неадеквата, который бросался с ножом на детей: фото
19:03
Боевики на Донбассе использовали против ВСУ очередную подлость: есть раненый
18:35
Новый российский истребитель опозорился на международной выставке: в сети смеются
18:04
Кличка "Митяша": в сети показали фото россиянина, убитого на Донбассе бойцами "Азова"
17:45
Голливудского актера поймали на превышении скорости: в машине находился его маленький сын
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Хватит врать: российских пропагандистов унизили на митинге в Москве

суббота, 31 августа 2019, 22:12
переглянути новину українською

На митинге, который прошел 31 августа в столице России, Москве, съемочную группу одного из государственных каналов окружили протестующие, которые скандировали слоганы "Пропаганда" и "Хватит врать".

Соответствующее видео публикует "Настоящее Время".

На записи можно увидеть, как группа участников митинга стоит вокруг журналиста телеканала "Россия 1" и его оператора. Кроме скандирования также можно услышать реплики отдельных протестующих.

"Вали отсюда", – высказался один из участников протеста.

Сами журналисты "России 1" на скандирование ничего не отвечают.

"Заслужили народную любовь", "Я считаю это лучший ответ, который надо говорить таким журналистам на любой их вопрос", – пишут в комментариях к видео пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Москве с начала августа длятся акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На предыдущих митингах 3 и 10 августа местные силовики проводили массовые аресты и избиения протестующих.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: