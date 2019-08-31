Властелин арбузов и его "гарем": сети повеселило фото Лукашенко за работой

В сети появилось фото, как президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с юными девушками собирает арбузы, в сети это вызвало волну шуток.

Снимком поделился эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич у себя на странице в Facebook.

Эксперт отметил, что белорусский лидер не изменяет своим традициям – "занимается хозяйством вместе с народом" только определенного типажа.

"А в это время в Беларуси сильные здоровые и красивые молодые женщины убирают урожай арбузов. Предпочитаемый типаж внешности пока не изменился. Стабильность", - написал Тышкевич.

Пользователи в комментариях отметили отличный вкус Лукашенко, удивились хорошему урожаю, а также поиронизировали над возможным кастингом девушек для таких работ с президентом.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном передал странные подарки американскому лидеру Дональду Трампу и его жене Мелании.