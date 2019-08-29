Лукашенко передал странные подарки Трампу: опубликовано фото

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном передал подарки американскому лидеру Дональду Трампу и его жене Мелании.

Об этом сообщает блогер Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Лукашенко передал через Болтона кортик Трампу, льняное белье Мелании и шоколадки - самому Болтону.

"Ну, Батька (Лукашенко, - ред.) всегда плевал на все эти глупые дипломатии и этикет. Хорошо, что выбрал для Мелании столовою или постельное белье, а не интимное. Потому что он точно мог!", - написал Голобуцкий и опубликовал фото.

Как сообщал "Апостроф", президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время своего визита в Беларусь презентовал Александру Лукашенко его железную статую в форме хоккеиста.