Люди бегут из квартир: появилось видео момента взрыва на военных складах в России

В интернете обнародовали видео, на котором зафиксирован момент взрыва на военных складах в поселке Каменка Красноярского края Российской Федерации.

Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал LifeShot.

В результате взрыва в ближайших к эпицентру домах повыбивало стекла.

"Люди массово бегут из своих квартир. Пожарные пока только едут на место. На всю округу звучит сирена", - сказано в сообщении.

По данным источника "Интерфакса", запланирована эвакуация 3-х населенных пунктов, наиболее близко расположенных к воинской части в Каменке. На место направлены автобусы, готовятся пункты временного размещения.

Российские СМИ сообщают, что на складах хранились мины и зенитные патроны. Уже известно об одной пострадавшей - это местная жительница, в нее попал осколок после взрыва.

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Как сообщал "Апостроф", 24 июня в Туркестанской области Казахстана на территории воинской части прогремел мощный взрыв.

Позже появились спутниковые фото взрывов на военных складах в Казахстане.