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В России взорвались военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент

Началась эвакуация населения, есть первые данные о пострадавших

вторник, 6 августа 2019, 11:39
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Началась эвакуация населения, есть первые данные о пострадавших Фото: скриншот

В понедельник, 5 августа, в поселке Каменка Красноярского края Российской Федерации прогремели мощные взрывы на военных складах. Они были такой силы, что в некоторых домах повыбивало стекла, у людей началась паника.

По состоянию на 6 августа, спустя почти сутки после первого взрыва, зона ЧП похожа на место боевых действий: боеприпасы продолжают взрываться, все вокруг затянуто дымом, людей почти нет.

Тем временем сам пожар уже удалось погасить.

Что произошло

Около 14:30 5 августа в российских СМИ появилась информация о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Каменке. В сети начали публиковать кадры с места происшествия, в том числе видео момента взрыва.

Вскоре выяснилось, что, вероятно, на складах хранились мины и зенитные патроны.

Взрывы на складах в Каменке, Россия
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Взрывы на складах в Каменке, Россия
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Взрывы на складах в Каменке, Россия
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Взрывы на складах в Каменке, Россия
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Взрывы на складах в Каменке, Россия
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Взрывы на складах в Каменке, Россия
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Осторожно, на видео нецензурная лексика!

Началась эвакуация населения трех населенных пунктов, которые находятся в 15-километровой зоне вокруг воинской части. На место направлены автобусы, готовятся пункты временного размещения.

По состоянию на 11:00 6 августа сообщается, что пожар на военном складе полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет.

В экстренных службах заявляют, что на горящих военных складах в Красноярском крае находится свыше 40 тыс. снарядов калибра 125 и 152 мм.

Данные о пострадавших

Число пострадавших при пожаре на складе с боеприпасами под Красноярском растет. Сперва сообщалось, что четыре человека получили ожоги. Среди пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском один ребенок. Позже стало известно, что общее число пострадавших - 9 человек. В то же время, ряд СМИ пишут о том, что четверо солдат, находившихся на складах, пропали без вести. Также есть информация из источников об одном погибшем, впрочем другие источники ее опровергают. По состоянию на 6 августа всего за помощью обратились 12 человек. Шестеро попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ликвидация последствий

К месту возгорания и взрывов направлены два пожарных поезда. Российские военные заявляют, что распространение огня не допущено, идет локализация очага возгорания. К месту взрывов позже также отправили роботов и саперов.

В соседних населенных пунктах людей по громкой связи просят не поддаваться панике, но люди садятся в машины и уезжают из Ачинска. Из-за этого случились сильнейшие пробки. Позже в районах была проведена эвакуация людей. По некоторым данным свои дома оставили почти 16 тысяч людей, которые проживают в 20-километровой зоне.

Как выглядит место ЧП сейчас

Последствия взрывов в Каменке
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Последствия взрывов в окресностях Ачинска
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Последствия взрывов в Каменке
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Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1
Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1
Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1
Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1
Последствия взрывов в Каменке
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Последствия взрывов в окресностях Ачинска
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Последствия взрывов в Каменке
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Последствия взрывов в Каменке
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Последствия взрывов в окресностях Ачинска
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Вот что происходило в Каменке ночью.

А так дела обстоят утром 6 августа. Осторожно, на видео нецензурная лексика!

Местные СМИ пишут, что в окресностях Ачинска за последние сутки практически прошел "дождь" из боеприпасов.

Снаряды разворотили жилые дома, остановки транспорта. Также пострадали автодороги.

По неофициально информации, взрывы произошли из-за ошибки военнослужащих, перегружавших снаряды.

Несколько районов Ачинска до сих пор закрыты на въезд из-за неразорвавшихся снарядов, валяющихся на земле.

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