В небе над Россией столкнулись военные самолеты

В России (Липецкая область) во время тренировочного полета столкнулись два многоцелевых самолета Су-34.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
Самолеты получили серьезные повреждения, но им удалось приземлиться.
У одного Су-34 повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало кусок крыла с аппаратурой.
Уточняется, что истребители-бомбардировщики Су-34 принадлежат российскому государственному центру подготовки авиационного персонала и военных испытаний Министерства обороны. В результате инцидента пострадавших нет.
Отметим, что только за эту неделю это уже третье происшествие с самолетами в России.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла жуткая авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, унесшая жизни 41 человека.