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В небе над Россией столкнулись военные самолеты

пятница, 06 сентября 2019, 13:08
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В России (Липецкая область) во время тренировочного полета столкнулись два многоцелевых самолета Су-34.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Самолеты получили серьезные повреждения, но им удалось приземлиться.

У одного Су-34 повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало кусок крыла с аппаратурой.

Уточняется, что истребители-бомбардировщики Су-34 принадлежат российскому государственному центру подготовки авиационного персонала и военных испытаний Министерства обороны. В результате инцидента пострадавших нет.

Отметим, что только за эту неделю это уже третье происшествие с самолетами в России.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла жуткая авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, унесшая жизни 41 человека.

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