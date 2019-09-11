Освобожденный из плена боевик ДНР влип в России в историю с убийством: фото

Бывший боевик так называемой ДНР Никита Пудиков в России был приговорен к 7 годам тюрьмы за совершение убийства.

Об этом сообщает MK.ru.

Как сообщают журналисты, Пудиков якобы убил человека в рамках самообороны. Однако следствие и суд решили иначе, осудив экс-боевика по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Никита Пудиков – родом из Дружковки, Донецкой области. После начала оккупации города начал вместе с другими боевиками дежурить на блокпостах, хотя, по его словам, "оружия в руки не брал". После освобождения Дружковки он был арестован правоохранителями по подозрению в причастности к расстрелу 10 местных бизнесменов.

21 сентября 2014 года Пудикова освободили в рамках обмена пленными. Он уехал в Ростов, к знакомым матери. Оттуда переехал в Люберцы, под Москвой. Там и произошло убийство. Как утверждается в материале российских журналистов (явно комплиментарном по отношению к экс-боевику), Пудиков действовал в рамках самообороны, якобы защищаясь от наркомана, который бросился на него с шприцом в руках из-за сделанного замечания. При этом же отмечается, что бывший боевик добивал нападавшего ногами, уже после того как тот упал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР Андрея Бабченко с позывным "Склиф", он был родом из Кривого Рога Днепропетровской области.