Не понял, куда попал: сеть взбудоражило видео "допроса" беларуса, воевавшего за ДНР

В сети показали видео, как задержали пророссийского боевика-беларуса, который приехал воевать на Донбассе.

Об этом сообщают на странице Dnipro в Twitter.

Он прибыл на восток Украины, чтобы принят участие в войне на стороне агрессора. Украинские бойцы поймали мужчину и устроили ему "допрос".

Боевиком оказался Пацюк Евгений Евгеньевич с позывным "Флэш". Информация о нем есть в базе сайта "Миротворец". Он родом из города Борисов Минской области. Родился 29 августа 1988 года.

Также стало известно, что он боевик НВФ, (1й бат. взвода разведки, ЛНР ), дислокация батальона - здание Луганского военкомата. Приехал на Донбасс через пункт сбора в городе Ростов-на-Дону (Россия), в начале января 2015 года, был взят в плен во время боестолкновения в районе н.п. Попасная 1 февраля 2015 года.

Опубликованное с ним видео было сделано в 2015 году, однако в сети его распространили и начали обсуждать только сейчас.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео допроса захваченного боевиками на Донбассе военнослужащего разведывательного взвода 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николая Гриненко.