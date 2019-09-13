Куриный электорат: сети повеселило видео с хвостатыми фанатами Путина

В России шокировали странным видео с курицами в главной роли и упоминанием президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовано на странице Роисся24 в Facebook.

На видео можно увидеть курятник с курами, хозяйка которым кричит: "Слава Путину! Слава России!"

"Ты смотри, какие дрессированные, прям как россияне", "Не трогать птичек на мясо!", "Как символично, там просто за кадром ОМОН с РосГвардией стоят с дубинами и пристально следит за реакцией индюков. Чуть не правильно каркнул - и все! Тебе кранты! А индюки - ссут же!" – комментируют кадры в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путина в России неожиданно сделали "шахтером".

Также Путин оконфузился нарядом на голосовании в Москве.