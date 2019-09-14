В России автобус попал в страшное ДТП с большим числом погибших: фото и видео

В России (Ярославская область) произошло жуткое ДТП с участием грузовика и автобуса, в результате которого семь человек погибли, еще двадцать пострадали, в том числе ребенок.

Отмечается, что данных о числе погибших сейчас разняться. По некоторым данным, число погибших увеличилось до девяти человек, а число пострадавших – до 21.

Уточняется, что автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, водитель фуры "МАН" на трассе "Ярославль-Иваново" вылетел на встречнуюполосу, где врезался в автобус "ПАЗ".

К месту инцидента прибыли десять карет скорой помощи, работает медицина катастроф. Идет извлечение тел из транспортного средства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России фура устроила страшное ДТП.