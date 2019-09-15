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Попался в руки народу: появилась жесткая карикатура на Путина

воскресенье, 15 сентября 2019, 01:32
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Художник Алеша Ступин опубликовал новую карикатуру на президента России Владимира Путина.

Соответствующий рисунок он разместил на своей странице в Facebook.

На карикатуре с главой Кремля обходятся достаточно жестоко.

"Народ сажает Путина на кол и поджигает", – говорится в подписи к риснуку.

Также стоит отметить, что художник уделил большое внимание деталям рисунка. В частности, Путин привязан к дереву георгиевской ленточкой, а на руках у него – по две штуки золотых часов на каждую.

"Самая светлая мечта человечества!", "Народ это сделает, а вот когда население станет народом?", "Когда! Ну когда же это счастье уже случится?", – пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп попал на жесткую карикатурус Путиным из-за заявления о том, что Россию пора возвращать в G7.

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