Попался в руки народу: появилась жесткая карикатура на Путина

Художник Алеша Ступин опубликовал новую карикатуру на президента России Владимира Путина.

Соответствующий рисунок он разместил на своей странице в Facebook.

На карикатуре с главой Кремля обходятся достаточно жестоко.

"Народ сажает Путина на кол и поджигает", – говорится в подписи к риснуку.

Также стоит отметить, что художник уделил большое внимание деталям рисунка. В частности, Путин привязан к дереву георгиевской ленточкой, а на руках у него – по две штуки золотых часов на каждую.

"Самая светлая мечта человечества!", "Народ это сделает, а вот когда население станет народом?", "Когда! Ну когда же это счастье уже случится?", – пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп попал на жесткую карикатурус Путиным из-за заявления о том, что Россию пора возвращать в G7.