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Поражает воображение: новое оружие Путина высмеяли меткой карикатурой

среда, 18 сентября 2019, 17:31
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В России заявили, что дальность действия разработанной в РФ новой ракеты Х-101 "недостижима" ни для одного из ее конкурентов.

Об этом сообщил журналистам гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ (тактико-технические характеристики. – прим. ред.). Главное – наша технологическая база, которой можно гордиться", - сказал он.

Российский художник Сергей Елкин отреагировал на эту новость карикатурой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети пользователи высмеяли "юмор" президента РФ Владимира Путина про японцев и россиян.

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