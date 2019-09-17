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Волонтеру угрожали смертью: новые детали убийства в Мариуполе боевика ДНР

вторник, 17 сентября 2019, 07:45
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Боевик так называемой ДНР Роман Джумаев угрожал жителям города.

Об этом сообщает пользователь сети Маша Украинская в Facebook

"После того, как его освободили под домашний арест, мы написали письмо в Администрация Президента Украины с просьбой внести дополнения в решение Конституцийного суда от 24.06. 2019. Но к сожалению до сих пор ответа не получили", - написала она.

Также Украинская отметила, что благодарна убийцам боевика.

"И как бы это страшно ни звучало, но я хочу поблагодарить тех, кто это сделал. Ибо меня лично поступали угрозы от него, от его мамы, и мне было опасно находиться рядом с убийцей наших "киборгов" в одном городе. И его мама обвиняет меня в том, что я виновата в этом убийстве. Тогда я хочу вспомнить всех тех мам, кто до сих пор получает "груз 200"", - отметила Маша.

По ее словам, видимо надо судьям думать, кого и куда они отпускают.

"Мать Джумаева дает интервью и обвиняет меня в убийстве, но не я ему угрожала, а они мне. Она мне звонила, предлагала встретиться, ходила по адресу, где живет моя мама. Я писала об этом в полицию, но дела не было открыто", - подчеркнула Украинская.

Как сообщал "Апостроф", Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). По данному делу суд еще длится.

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