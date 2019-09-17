Гвардейцы Путина погибли на учениях у границы с Беларусью: первые подробности

В Смоленской области (Россия) бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии.

Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Инцидент произошел около границы с Беларусью во время военных учений. По предварительным данным, учения проходили на территории населенного пункта Жерновка.

"Да, такое есть", - подтвердил информацию собеседник агентства.

Как сообщили в Центральном округе Войск национальной гвардии, один росгвардеец погиб от полученных травм, другой пострадал в ходе ЧП. Что именно произошло, не уточняется, проводится служебная проверка.

В Telegram-канале Readovka пишут, что один из военнослужащих скончался на месте происшествия, второго госпитализировали с серьезными травмами. Спасти парня не удалось.

Как сообщал "Апостроф", под Калининградом (Россия) во время учений по высадке десанта погиб морской пехотинец.