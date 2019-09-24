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Сеть взбудоражило показательное побоище на церковном празднике в России: фото

вторник, 24 сентября 2019, 05:21
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В российском Петрозаводске на церковном празднике устроили показательные выступление силовиков и местных казаков с шашками.

Соответствующие фото публикует Telegram канал Baza.

Судя по снимкам, российские правоохранители показывали, как проводят аресты и захваты подозреваемых. В демонстрациях участвовали также служебные собаки. Необходимо отметить, что происходило это напротив церкви и выстроившихся перед ней священнослужителей.

После этого в празднованиях участвовали также представители местного казачества.

"Силовики показали, как умеют брать преступников, а казаки — как рубить их шашками. С Божьей помощью, шашками и ордером на обыск можно сделать гораздо больше, чем просто с Божьей помощью", – шутят в подписи к фото авторы поста.

В комментариях пользователи усомнились в корректности таких "развлечений" на церковном празднике.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России полиция задержала трех активистов после того, как на кладбище в Санкт-Петербурге неизвестные развесили портреты президента России Владимира Путина и других чиновников Кремля с траурной лентой.

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