Бандеры не пройдут: соцсети повеселило видео дикого праздника в России от гвардейцев Путина

В сети поразило пользователей видео шоу, которое устроили в России гвардейцы для местных жителей.

Запись разместил канал "Россия 24".

На кадрах запечатлели празднование Дня Государственного флага в поселке Ревякино Тульской области. В разгар праздничных мероприятий 22 августа на поселковую площадь прибыл автобус с бойцами Росгвардии, которые на улице открыли во все стороны огонь холостыми патронами.

На видео можно заметить, что жители Ревякино неоднозначно отреагировали на неожиданную "перестрелку". Женщины старались поскорее увести детей с линии огня, но несколько человек остались наблюдать за пальбой на лавочках - в непосредственной близости от силовиков.

"Устроить такое - это вообще дебилизм!", - прокомментировали инцидент жители.

Отмечают, что администрация Ревякино изначально планировала ограничить программу на День флага концертами местной самодеятельности и оркестра управления Росгвардии по Тульской области. Но в последний момент в программу включили и показательные выступления бойцов Росгвардии, забыв предупредить зрителей.

В сети пользователей возмутила такая праздничная программа.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин заявил, что доходы населения в России медленно, но растут, это вызвало гнев и возмущение пользователей сети.