В России похвастались испытанием мощного оружия: опубликовано видео

В России похвастались первым запуском противокорабельной крылатой ракеты Х-35 комплекса "Уран", который был произведен с малого ракетного корабля "Смерч" в Японском море.

Видеозапись испытания опубликована на YouTube-канале Министерства обороны РФ.

В комментарии к видео сообщается, что ракета в установленное время успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 километров.

"Выполнение боевого упражнения обеспечили десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации", - сообщают в Минобороны РФ.

Малый ракетный корабль "Смерч" прошел ремонт и модернизацию, впоследствии чего получил на вооружение комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран" и новую артиллерию. Запуск ракеты Х-35 с модернизированого МРК "Смерч" осуществлялся в рамках заводских испытаний, которые проходили в Японском море.

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