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Новый "груз 200" едет в Россию: наемники Путина приехали воевать в Ливию и уже несут потери

четверг, 26 сентября 2019, 10:35
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Наемники российской частной военной компании "Вагнера" воюют на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, который противостоит местному правительству, поддерживаемому ООН, и уже успели понести первые потери.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники

Как отмечается, среди собеседников агентства — чиновники из Ливии и стран Запада. По их данным, в начале сентября на передовую базу прибыли около 100 наемников, отмечает агентство.

По данным ливийских и западных чиновников, наемники прибыли для участия в наступлении сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи. Их приезд совпал с усилением авиаударов силами фельдмаршала, которые находятся на окраинах ливийской столицы с начала апреля. Один из командиров наемников (его имя не приводится) подтвердил агентству, что россияне участвуют в боях в Ливии, и отметил, что некоторые из них погибли в ходе столкновений.

Человек, близкий к правительству России, сказал изданию, что Москва дистанцируется от властей в Триполи, поддерживаемых ООН, и рассчитывает, что Хафтар завладеет преимуществом в борьбе за ливийскую столицу. Российские чиновники полагают, что сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи будет работать во властных структурах страны, даже если не станет главой государства.

Представитель Ливийской национальной армии Хафтара заявил агентству, что в ее составе нет российских или других иностранных бойцов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству, что у него нет информации о наемниках в Ливии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 августа в российском городе Геленджик наемники Кремля, воевавшие на Донбассе и Сирии, избили молодого мужчину.

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