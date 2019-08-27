Наемники, воевавшие в Украине и Сирии, жестоко избили туриста в России: видео

25 августа в российском городе Геленджик наемники Кремля, воевавшие на Донбассе и Сирии, избили молодого мужчину.

Об этом сообщают в группе "Ихтамнет_м0209" в Facebook.

Конфликт произошел из-за того, что парень просто хотел сфотографироваться с боевиками.

"Причина избиения - нежелание убийц "засветиться" на фото из-за боязни ответственности за свои преступления в Украине и Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечают, что на праздновании дня города молодой человек присел на лавочку к двум боевикам и захотел с ними сфотографироваться; те ответили, что "при исполнении". Когда он все же попытался сделать фото, его избили.

На видео видно молодого человека на земле, его лицо в крови. Один пинает его ногой в голову, а затем отталкивает.

Как оказалось, "казаки" - участники банды "ЧВК Вагнера", на чьих руках кровь убитых женщин и детей в Украине и Сирии.

В частности, это Крюковский Виктор Леонидович, который родился 09 мая 1969 года в Краснодарском крае в селе Архипо-Осиповка.

Второй наемник Путина - Павлюк Владимир Викторович, который родился 20 марта 1977 года в городе Чита, но сейчас проживает в Геленджике.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе в "бригаду 200" попал российский боевик Сергей Беседин по кличке "Батя".