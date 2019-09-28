В России удивили абсурдным строительным "ноу-хау" в аэропорту Москвы: видео

В аэропорту Шереметьево (Москва) построили взлетно-посадочную полосу, в результате чего самолеты начинают идти на посадку прямо над головами местных жителей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя видео.

"Полосу ввели в эксплуатацию только 19 сентября, а местные уже воют - смотреть в иллюминаторы из окон квартир - удовольствие так себе. Лайнеры начинают садиться прям над домами, люди утопают в стрессе и боятся вредных выхлопов", - пишут авторы.

На кадрах видно, как самолет действительно начинает приземляться в непосредственной близости от жилых домов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России отличились уникальным "ноу-хау" на железной дороге.

Также в сети опубликовали очередные снимки строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Россией.