В Днепре толпа устроила давку и погром в магазине секонд-хенд: видео

В Днепре группа людей штурмовала секонд-хенд, устроив давку на входе в помещение.

Об этом сообщает издание "Днепр вечерний".

Инцидент произошел в секонд-хенде Econom Class на жилом массиве Парус. Группа молодых людей спортивного телосложения устроила давку во время открытия, когда состоялся новый завоз.

"На своем пути они сметают всех и вся, при этом разбивая стекла входных дверей", - описали события в сети. Также в издании отметили, что подобная атака на секонд стала привычной в Днепре.

"В день завоза где-то за час до открытия магазинов у входа собирается несколько групп молодых людей крепкого телосложения в спортивной одежде. В момент открытия магазина они вламываются туда, блокируя остальных посетителей и стойки с одеждой от посетителей, жестко конкурируя друг с другом. За ними заходят дамы базарной внешности, которые выгребают наиболее ценные вещи. Потом эти вещи оказываются на рынках и в мелких лавочках в 3-4 раза дороже. Сам процесс "охоты за секондом" предполагает полное игнорирование окружающих и при необходимости силовое воздействие на них", - говорится в сообщении.



Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео давки в российском Курске во время раздачи бесплатных конфет.