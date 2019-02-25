РУС. | УКР.

понедельник, 25 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

10:18
Чувствую давление: MARUV ответила на ультиматум по участию в Евровидении-2019
10:10
Где смотреть онлайн Шахтер - Александрия: расписание трансляций
09:59
В сети показали фото погибшего украинского военного с Донбасса
09:52
В сети высмеяли жалобное видео скандального антимайдановца "Топаза"
09:38
"Реал" одержал победу в скандальном матче чемпионата Испании: видеообзор
09:32
В Киеве полиция расстреляла автомобиль-беглец: фото с места ЧП
09:32
​Что произошло с гривней за входные: в НБУ обнародовали актуальный курс
09:32
Оскар-2019: яркие фото с афтепати премии
09:28
На Донбассе снайпер ликвидировал боевика "Остапа": опубликованы фото
09:20
Где смотреть онлайн Динамо - Заря: расписание трансляций
09:12
Кризис неизбежен: известный экономист озвучил приближающуюся дату
09:11
В Днепре толпа устроила давку и погром в магазине секонд-хенд: видео
Все новости

В Днепре толпа устроила давку и погром в магазине секонд-хенд: видео

понедельник, 25 февраля 2019, 09:11

В Днепре группа людей штурмовала секонд-хенд, устроив давку на входе в помещение.

Об этом сообщает издание "Днепр вечерний".

Инцидент произошел в секонд-хенде Econom Class на жилом массиве Парус. Группа молодых людей спортивного телосложения устроила давку во время открытия, когда состоялся новый завоз.

"На своем пути они сметают всех и вся, при этом разбивая стекла входных дверей", - описали события в сети. Также в издании отметили, что подобная атака на секонд стала привычной в Днепре.

"В день завоза где-то за час до открытия магазинов у входа собирается несколько групп молодых людей крепкого телосложения в спортивной одежде. В момент открытия магазина они вламываются туда, блокируя остальных посетителей и стойки с одеждой от посетителей, жестко конкурируя друг с другом. За ними заходят дамы базарной внешности, которые выгребают наиболее ценные вещи. Потом эти вещи оказываются на рынках и в мелких лавочках в 3-4 раза дороже. Сам процесс "охоты за секондом" предполагает полное игнорирование окружающих и при необходимости силовое воздействие на них", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео давки в российском Курске во время раздачи бесплатных конфет.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: