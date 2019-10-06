RU  UA  EN

воскресенье, 6 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 октября

11:07
Украину в начале октября начало засыпать снегом: яркие фото
10:59
Ветеран АТО резко высказался об отмене льгот и назвал свою зарплату на фронте
10:40
В Киеве подростки устроили дикие развлечения на кладбище: опубликовано видео
09:59
Под Винницей молодая девушка погибла страшной смертью после скандала в магазине: видео
09:39
Ей было только 33: умерла молодая украинская актриса, в сети волна скорби
09:28
Как человек превращается в бота: сеть взорвала меткая карикатура
08:59
В Николаеве мощный ливень затопил отделение полиции: фото
08:55
Работает КГБ: сеть повеселил рассказ о российских туристах в Греции
08:41
В Финляндии простились с украинкой, погибшей в жуткой резне: видео
07:56
На Донбассе подорвался на мине опасный боевик ЛНР: опубликованы фото
07:37
В Запорожье подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП: фото и видео с места
07:30
Данилко распустил руки, а Винник заглядывал в декольте: как на Х-фактор 10 прошел 4 выпуск
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России нашли первый в истории алмаз с уникальным "сюрпризом" внутри: фото

воскресенье, 06 октября 2019, 05:27
переглянути новину українською

В Якутии (Россия) на Нюрбинском ГОКе был добыт необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один драгоценный камень.

Об этом сообщает пресс-служба компании владельца ГОКа "АЛРОСА".

Как утверждается в сообщении, подобный алмаз – первый за всю историю мировой алмазодобычи.

Возраст алмаза, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Установлено, что объем внутренней полости составляет 6 мм кубических, а объем внутреннего кристалла – 1,6 мм кубических с расчетным весом 0,02 карата (0,004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм.

Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА), которые передали его в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА. Там его изучили комплексом методов, включая спектроскопию комбинационного рассеяния и инфракрасную спектроскопию, а также рентгеновскую микротомографию. По результатам исследования ученые вынесли гипотезу о том, как именно сформировался кристалл. По их мнению, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

Самым интересным для специалистов было выяснить, как между внутренним и внешним алмазом появилось пространство.

"Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй – в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки", – говорит Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", археологи обнаружили уникальную находку на Мамай-горе в Запорожской области – захоронение скифского воина, которое не было разграблено.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: