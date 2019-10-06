В России нашли первый в истории алмаз с уникальным "сюрпризом" внутри: фото

В Якутии (Россия) на Нюрбинском ГОКе был добыт необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один драгоценный камень.

Об этом сообщает пресс-служба компании владельца ГОКа "АЛРОСА".

Как утверждается в сообщении, подобный алмаз – первый за всю историю мировой алмазодобычи.

Возраст алмаза, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Установлено, что объем внутренней полости составляет 6 мм кубических, а объем внутреннего кристалла – 1,6 мм кубических с расчетным весом 0,02 карата (0,004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм.

Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА), которые передали его в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА. Там его изучили комплексом методов, включая спектроскопию комбинационного рассеяния и инфракрасную спектроскопию, а также рентгеновскую микротомографию. По результатам исследования ученые вынесли гипотезу о том, как именно сформировался кристалл. По их мнению, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

Самым интересным для специалистов было выяснить, как между внутренним и внешним алмазом появилось пространство.

"Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй – в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки", – говорит Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", археологи обнаружили уникальную находку на Мамай-горе в Запорожской области – захоронение скифского воина, которое не было разграблено.