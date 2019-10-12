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В России в прямом эфире на всю страну прозвучал слоган "Слава Украине": опубликовано видео

суббота, 12 октября 2019, 02:28
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Российский социолог и философ Игорь Чубайс на дебатах с бывшим главарем боевиков так называемой ДНР Игорем Стрелковым-Гиркиным назвал того преступником и ушел с места дебатов со словами "Слава Украине".

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Комсомольская правда".

Дебаты между Чубайсом и Стрелковым-Гиркиным были запланированы в рамках программы "Радиорубка" на радиостанции "Комсомольская правда". Сразу же после начала дебатов Чубайс взял слово и высказал свою позицию по отношению к ситуации в России и Кремлю. Он обвинил президента России Владимира Путина в продолжающемся глубоком демографическом и экономическом кризисе, в котором находится страна.

После этого Чубайс назвал войну с Украиной преступлением и заявил, что дебатировать с человеком, который развязал войну, будет только если тот это признает. Сразу после этого Чубайс покинул студию со словами "Слава Украине". Также после эфира он прокомментировал свой поступок, добавив, что спорить с убийцей Стрелковым-Гиркиным не собирается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на российском телеканале ОТР выдали мощную речь об агрессии России и оккупации украинского Крыма.

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