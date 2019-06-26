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На росТВ в прямом эфире выдали проукраинскую речь об оккупации Крыма: видео

среда, 26 июня 2019, 00:13
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На российском телеканале ОТР выдали мощную речь об агрессии России и оккупации украинского Крыма.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, на прямую линию телеканала, где обсуждалось прекращение авиасообщения России с Грузией, дозвонился Юрий из Кемеровской области. Он заявил, что возмущен тем, что из-за разборок политиков страдают обычные россияне.

"Я считаю, что Крым - Украина, я считаю, что Россия - оккупант. Вот так есть на самом деле. В чем проблема? Признавайте свои ошибки, в конце-то концов", - сказал мужчина.

Россиянин подчеркнул, что в Крыму ситуация не изменилась в лучшую сторону после захвата полуострова РФ, а "куда Россия только залезет - везде проблемы".

Как сообщал "Апостроф", сети взорвало видео адского концерта на росТВ, который показывали 12 июня во время массовых задержаний на протестах в поддержку журналиста Ивана Голунова и других политзаключенных.

Ранее Герой Украины Степан Хмара и блогер Андрей Полтава поссорились в прямом эфире одного из телеканалов, в результате чего блогер получил "плевок" воды в лицо.

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