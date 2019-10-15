Пропаганда Кремля выдала сюжет про "зраду" со спикером Зеленского: видео

Один из главных российских телеканалов выдал очередную негативную новость про Украину, главными героями которой на этот раз стали журналистка "Апострофа" Юлия Забелина и спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, снова отличившаяся рукоприкладством в адрес представителей прессы.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Так, российские пропагандисты в очередной раз решили очернить Украину, воспользовавшись ситуацией и скандалом с участием Мендель, которая, снова решив обезопасить президента от журналистов, постаралась увести Забелину в сторону от Зеленского, взяв ее под локоть.

В сети высмеяли старания российских журналистов.

"Ну, а где в видео " она оттолкнула"))", "Ууууу, журналжыста толкнули, уууу. Как так-то? В России журналжыст - священное животное?)" - прокомментировали ролик пропагандистов Кремля в сети.

Как сообщал "Апостроф", Мендель не впервые отличается скандальным поведением с журналистами. В частности, ранее Юлия Мендель оттягивала журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера от Владимира Зеленского, препятствуя ему задать вопрос президенту.