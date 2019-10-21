Стало известно о чудесном спасении мужчины во время смертельного ЧП с дамбой в России

В России в Красноярском крае рухнули сразу пять дамб, однако одному из рабочих счастливый случай спас жизнь.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

"Совершенно чудесная история из Красноярского края – там случайная "халтурка" спасла жизнь рабочему во время прорыва дамбы. Виталий Пахомов почти сутки числился среди пропавших без вести – пока неожиданно не заявился сам на участок – живой и невредимый", - говорится в сообщении.

Виталий Пахомов – бульдозерист на прииске "СИБзолото" и мог погибнуть, как и большинство его коллег, когда рухнуло пять дамб и четырехметровая стена воды обрушилась на рабочий посёлок. Однако за день до этого Виталию предложили подработать на соседнем участке.

Сразу после трагедии Виталия внесли в списки пропавших без вести. Большая часть его напарников погибла, и поэтому никто не знал, что Пахомова просто не было дома во время потопа.

20 октября в половине четвёртого по местному времени Виталий, закончив работу, вернулся на место и предстал перед глазами поражённых спасателей и выживших коллег.

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