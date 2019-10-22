Как тебе такое, Илон Маск? Сеть взорвало видео ремонта дорог в России

В сети обсуждают интересное "изобретение" россиян для ремонта дорог.

Об этом сообщил блогер под ником "Dr. Brainwash" в Twitter.

Блогер подписал видео словами: "Как тебе такое, Илон?"

На видео видно, как рабочий делает ямочный ремонт. Однако, он утрамбовывает асфальт с помощью собственных ног. На каждой ноге у работника дорожной службы деревянная дощечка. Изобретение он назвал "тапочками для асфальтирования".

На фоне слышно удивленные возгласы автора видео и ненормативную лексику. Кроме того, оператор заметил, что такое могли придумать только в России.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали фото.

Сеть взорвалась кучей непристойных шуток и сравнений.

Заметим, что неизвестно, когда именно сняли это видео.

Как сообщал "Апостроф", торжества по поводу открытия “отремонтированых" дорог в селах Удмуртии (Российская Федерация) повеселили пользователей соцсетей.