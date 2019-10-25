Появилось фото солдата, расстрелявшего сослуживцев в России

В сети опубликовали фото Рамиля Шамсутдинова, военнослужащего, который открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек в воинской части в России в пятницу, 25 октября.

Его публикует Telegram-канал "Baza".

"Это 20-летний Рамиль Шамсутдинов. Рамиль родом из маленького села Вагай в Тюменской области. Сегодня Рамиль открыл стрельбу в воинской части и убил восьмерых сослуживцев", - говорится в подписи к снимку.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, по словам родных, Рамиль Шамсутдинов совсем недавно звонил и рассказывал, что собирается остаться в армии — служить по контракту.

"На сослуживцев, вроде, не жаловался. А как-то раз просил перевести деньги на чужую банковскую карту. Якобы карточка самого Рамиля была заблокирована, а телефон сломан", - уточняют в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился список военных, которые погибли от руки Шамсутдинова в российской воинской части.