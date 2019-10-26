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В России произошло страшное ДТП с множеством погибших: видео

суббота, 26 октября 2019, 08:43
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В пятницу, 25 октября, в Алтайском крае Российской Федерации произошло жуткое ДТП - столкнулись минивэн и микроавтобус.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Авария случилась на трассе Барнаул - Рубцовск.

По данным правоохранителей, водитель минивэна выехал на встречку. В момент аварии в двух авто находилось 16 человек. Шестеро из них скончались на месте. Один - в машине скорой помощи и еще один — уже в больнице.

Отмечается, что пятеро пассажиров находятся в реанимации. Все они в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российской Костроме произошло ДТП с участием бронемашины и легковушки. Транспортные средства столкнулись на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова.

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