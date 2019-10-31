В России мужчина устроил смертельную резню в детсаду: первые подробности и фото

В детском саду в российском городе Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) вооруженный ножом мужчина убил шестилетнего мальчика.

Об этом сообщают российские СМИ.

Мужчина пришел в детский сад "Сказка" в городе Нарьян-Маре во время тихого часа. Охрана пропустила его, так как приняла за отца одного из детей. Неожиданно вошедший достал нож и ударил в шею спящего ребенка. Мальчик скончался от потери крови, а преступника удалось задержать.

Как стало известно, жертвой преступника стал 6-летний Кирилл Савенков, в сети появились его фотографии вместе с отцом. Глава семьи узнал о трагедии, случившейся в детском саду, от жены. Сейчас он находится в шоковом состоянии, утверждает, что убийцу никогда раньше не знал.

"Вообще я не знаю его, я даже его не видел, ни фамилии, ни имени не знаю", - прокомментировал он журналистам.

Задержанным оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев. Он состоял на учете у нарколога из-за алкоголизма, в момент совершения убийства находился в состоянии опьянения.

По информации местных СМИ, Поздеев заявил, что убить ребенка ему приказали голоса в голове: за это они якобы обещали ему вечную жизнь.

Кроме уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего, расследуется также халатность сотрудников и охраны детского сада.

Каки сообщал "Апостроф", раньше в Архангельске (Россия) мужчина убил и съел трех мужчин, с которыми был знаком.