RU  UA  EN

пятница, 1 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

08:59
Громкое убийство в Киеве сотрудника Администрации президента: всплыли новые важные детали
08:23
Ведьмы, черти и мертвецы: появились красочные фото празднования Хэллоуина в Украине
07:54
Копы ведут себя странно: под Черниговом таинственно погиб 14-летний парень, видео
07:24
Масштабный пожар в многоэтажке в центре Киева: фото, видео и новые детали от спасателей
07:12
Кокован, или курица в вине с грибами: простой рецепт и хорошая идея для ужина
06:55
В России в перестрелке убит бывший мэр: фото, видео и все подробности
06:20
Холод усиливается: синоптики дали прогноз погоды на первый день ноября
04:15
В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО
02:23
В мумии древнеегипетской кошки обнаружили неожиданную находку: опубликованы фото
01:15
Напоминает хеллоуинскую тыкву: в NASA показали фото необычной галактики
00:33
Для "уставших" от войны: в сети показали, чему учат воспитатели в детсадах Донецка

31 октября

23:58
Как выглядит неуловимый Бэнкси: в сети показали фото знаменитого стрит-арт художника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что-то пошло не так: в сети смеются над памятником в Москве экс-премьеру Примакову

пятница, 01 ноября 2019, 08:26
переглянути новину українською

Во вторник, 29 октября в России отмечали 90-летние со дня рождения бывшего премьера, главы внешней разведки и МИД Евгения Примакова, который умер в июне 2015 года. В честь юбилея перед зданием МИД был открыт памятник.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что в церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Также он поделился фотографиями.

"В Москве открыли памятник Евгению Примакову, изобретателю "палестинского народа" и спонсору арабского терроризма. Памятник смотрит на МИД - не отклонился ли он от курса? Не отклонился!", - написал в Facebook один из комментаторов.

"Никак не похож на Примакова памятник, который теперь навечно будет стоять в Москве. Ну, просто, как две капли воды на паровоз!", "Хороший памятник, в лучших традициях бандитских надгробий 90х. Хитрый, надменный и властолюбивый царедворец получил ровно то, чего заслуживал", "Первый советский скульптор Франгулян, слепивший торжественно открытого Путиным Примакова, напоминает нам, что почти все советское искусство не имело к искусству никакого отношения", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", после смерти Примакова его назвали учителем и идейным вдохновителем нынешнего режима в России.

Ранее сети впечатлили фото странного памятника Ленину в Донецке.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: