Что-то пошло не так: в сети смеются над памятником в Москве экс-премьеру Примакову

Во вторник, 29 октября в России отмечали 90-летние со дня рождения бывшего премьера, главы внешней разведки и МИД Евгения Примакова, который умер в июне 2015 года. В честь юбилея перед зданием МИД был открыт памятник.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что в церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Также он поделился фотографиями.

"В Москве открыли памятник Евгению Примакову, изобретателю "палестинского народа" и спонсору арабского терроризма. Памятник смотрит на МИД - не отклонился ли он от курса? Не отклонился!", - написал в Facebook один из комментаторов.

"Никак не похож на Примакова памятник, который теперь навечно будет стоять в Москве. Ну, просто, как две капли воды на паровоз!", "Хороший памятник, в лучших традициях бандитских надгробий 90х. Хитрый, надменный и властолюбивый царедворец получил ровно то, чего заслуживал", "Первый советский скульптор Франгулян, слепивший торжественно открытого Путиным Примакова, напоминает нам, что почти все советское искусство не имело к искусству никакого отношения", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", после смерти Примакова его назвали учителем и идейным вдохновителем нынешнего режима в России.

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