Шоу "за стеклом": в сети указали на интересное фото Путина

Президент России Владимир Путин прибыл на открытие памятника экс-главы внешней разведки и МИД РФ Евгения Примакова в Москве в окружении огромного количества охранников и с пуленепробиваемым стеклом.

Об этом рассказали пользователи в Twitter, опубликовав соответствующее фото.

На снимке видно, что за металлическим ограждением установлено огромное пуленепробиваемое стекло, около четырех метров в высоту. Автор публикации – россиянка Надежда, высказала мнение, что у главы Кремля "прогрессирует паранойя".

Также она уточнила, что для торжественного мероприятия в Москве были "зачищены" и перекрыты главные кварталы, а сам Путин приехал туда в бронежилете.

"Зачищенные кварталы, тысячи охранников ФСО, бронежилет... и пуленепробиваемое стекло! Это что-то новенькое, цирка со стеклом еще не видела, паранойя прогрессирует", - заметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи соцсетей заметили, что Владимир Путин захромал во время мероприятий на Красной площади в день народного единства в России.