Готовит "запасной аэродром": сеть взбудоражили слухи о странной болезни Лукашенко

В сети появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьёзно болен и полетел в Объединённые Арабские Эмираты для тайного лечения.

Об этом сообщает канал NEXTA в Telegram со ссылкой на члена белорусской делегации в ОАЭ.

Отмечается, что в больнице белорусский лидер находится уже 4 дня и к нему никого, кроме врачей, не допускают.

"Сразу из аэропорта президент поехал в престижную клинику Burjeel Hospital в Абу-Даби. В её VIP-крыле он лежит уже четвёртые сутки. К Лукашенко допускают только местных врачей, а его диагноз строго засекречен", - сообщил источник.

Прибытие Лукашенко в Абу-Даби подтвердили также и другие источники, которые зафиксировали его кортеж у местной больницы.

На канале отмечается, что президент Беларуси отказался от лечения со стороны белорусских врачей, поскольку остерегается покушения на свою жизнь.

В сети слухи о Лукашенко вызвали ажиотаж, местные жители считают, что многолетний лидер Беларуси мог принять решения отойти от власти и в данный момент ищет варианты проживания за границей. Никаких официальных подтверждений относительно его болезни, как и отъезда, пока нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали забавные моменты со встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко, рамках второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.