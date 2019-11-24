Шойгугл: в России ярко высмеяли новые законы Путина о суверенном интернете

C начала ноября в России вступили в силу положения так называемого закона о "суверенном интернете": местные юмористы не могут удержаться от шуток по поводу изоляции рунета.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "Comedy Night".

В номере известные участники "Камеди клаба" Тимур Батрутдинов и Андрей Скороход изображают встречу в некоем российском "секретном министерстве", где проходит презентация последних "суверенных" разработок.

Среди представляемых материалов есть поисковик "Шойгугл", аналог Skype, в котором вместе с общающимися в чате сидит сотрудник ФСБ, и аналог Instagram, в котором разрешено постить только фото берез и самоваров.

"Вот вроде и смешно, но понимаешь что них*ра не смешно", "С большими темпами идем к прогрессу. То ли смеяться, то ли плакать", "Номер смешной, ситуация страшная", – отреагировали на выступление в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялась волна шуток из-за вступления в силу в России закона про "суверенный интернет".