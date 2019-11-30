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Сети повеселило торжественное открытие недостроенного стадиона в России: опубликовано видео

суббота, 30 ноября 2019, 00:12
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В России в городе Краснотурьинск школьники 40 минут ждали на морозе депутата Госдумы Антона Шипулина, который должен был торжественно открыть недостроенный стадион.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на видео, опубликованное изданием "Вечерний Краснотурьинск".

На видео местный житель рассказывает, что дети уже "********* (устали) ждать". "Все замерзли, никто не знает, что делать, и фиг знает, когда он придет", - говорит мужчина.

По его словам, чтобы как-то занять школьников, ребятам решили устроить зарядку прямо на морозе: например, помахать руками, при этом у некоторых из детей в руках были лыжи.

Инцидент вызвал негативную реакцию в соцсетях. Так, пользователь сети Дмитрий Акукин не понимает, какое отношение депутат имеет к учебному процессу, про что и написал в достаточно прямолинейном стиле.

По сообщениям СМИ, окружение депутата объяснило ситуацию тем, что руководство школы вывело детей слишком заблаговременно, а не парламентарий опоздал.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в центре Москвы 50 дворников устроили дикую драку лопатами.

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