Оказались в смертельной ловушке: появились жуткие детали ДТП с автобусом в России, видео

Пассажиров автобуса Сретенск-Чита, который 1 декабря упал с моста в реку в Куэнгу, не получается освободить из разбитого автобуса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российские СМИ.

Внутри автобуса KIA Grandbird находится еще 31 пассажир. Живы ли люди - неизвестно. 12 человек удалось освободить.

Как сообщают экстренные службы, количество погибших в аварии возросло с 10 до 15 человек. Среди погибших - ребенок. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой по неосторожности смерть двух и более лиц".

Помочь спасателям тяжелой техникой нельзя, потому что автобус перевернулся колесами вверх на льду и может уйти под воду.

Тем временем стали известны подробности о водителе. Это 47-летний Сергей Кубасов. Он владелец транспорта, но работал по лицензии от частного предпринимателя Стрельникова. Имел 20 лет водительского опыта. Кубасов погиб в момент падения автобуса.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинская актриса Марина Поплавская погибла в результате ДТП на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года. Тогда гастрольный автобус юмористов столкнулся с грузовиком.