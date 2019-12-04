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В России жестоко поиздевались над полярным медведем: опубликовано видео

среда, 04 декабря 2019, 02:05
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В России на Чукотке неизвестные нанесли надпись "Т-34" на тело белого медведя.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Facebook российским блогером Ильей Варламовым.

"Какие-то идиоты написали на медведе "Т-34", не понимая, какой вред они наносят животному", - прокомментировал кадры блогер.


Мнения пользователей сети насчет последствий глупой выходки для дальнейшей судьбы животного разделились.

"Несчастный медведь, теперь его каждый морж за километр "палить" будет. Плакали мишкины отбивные", - написал Ровшан Керимов.

"Искупается", - возразил Сергей Лик.


Как сообщал "Апостроф", ранее в российском городе Красноярск на церковном празднике Русской православной церкви детям дали в руки оружие. Их учили прицеливаться и стрелять.

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