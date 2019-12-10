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В России десятки голодных медведей устроили "террор" местным жителям: видео

вторник, 10 декабря 2019, 02:11
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В село Рыркайпий, Чукотка, РФ начали вторгаться медведи, которые обосновались от него неподалеку, местные власти приняли решение вооружить жителей и выставить патрули.

Об этом сообщается на канале "Подъем" в Telegram.

Так, медведи в количестве 60 особей не смогли уйти по льду к морю из-за теплой погоды. На их пути оказалось поселение людей, и они решили обосноваться примерно в 600 метрах от него. Местные жители во избежание нападений животных устроили для них кормушку, куда регулярно доставляют туши моржей.

Чиновники в свою очередь решили перестраховаться и привезти в Рыркайпий шумовые и сигнальные патроны, а также газовые баллончики для отражения атак животных. На границах поселка выставили полицию и пограничные отряды. Участники патруля каждый день подсчитывают медведей. Они отмечают, что среди животных много годовалых особей, которые не представляют опасности, и из любопытства могут приходить в поселок.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России на Чукотке неизвестные нанесли надпись "Т-34" на туловище белого медведя.

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