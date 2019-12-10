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В России опять задержали шамана, обещавшего свернуть Путина: видео

вторник, 10 декабря 2019, 15:34
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В Якутии (Российская Федерация) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали шамана Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву для "изгнания Путина".

Видео задержания распространил российский правозащитник Алексей Прянишников.

Судя по видеозаписи, несколько машин перекрыли федеральную автотрассу, которой двигался шаман.

"Шамана Габышева, который возобновил поход в Москву для "изгнания Путина", снова задержали", - подписано видео в Telegram-канале правозащитника.

Как стало известно, накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Александра Габышева Екатерине с повесткой него имя о явке в следственную часть УФСБ. Сестра шамана отказалась принимать документ и отослала сотрудников ФСБ к шаману лично, предложив им искать его на дороге, ведущей в Москву.

Как сообщал "Апостроф", Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, начал поход на Москву с целью "изгнать" Владимира Путина летом 2019 года.

18 сентября шамана задержали на границе Бурятии и Иркутской области из-за обвинения в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК), следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

3 октября амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря шаман заявил о возобновлении похода на Москву.

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