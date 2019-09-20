Задержание шамана в России: стало известно, как его наказали силовики Путина

Задержанного якутского шамана Александра Габышева, заявлявшего о планах выгнать Владимира Путина из Кремля, направили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Об этом сообщает Медуза.

В больнице с ним проведут "экспертные мероприятия".

"В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", — пишет издание со ссылкой на пресс-релиз местного Минздрава.

Напомним, Габышев был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный российский блогер Рустем Адагамов озвучил опасный прогноз по президентству нынешнего российского главы Владимира Путина.

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