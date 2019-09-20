RU  UA  EN

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 сентября

12:14
​Каким будет курс доллара в Украине до конца года: появился прогноз
12:12
Дожди и мороз: синоптик шокировала прогнозом погоды на выходные
12:09
В сети раскрыли хитрость "Слуг народа" с неприкосновенностью: ничего не отменяется
12:08
Умерла известная певица и народная артистка СССР Ирина Богачева
11:59
Появились новые подробности и мотив убийцы на АЗС в Николаеве: видео
11:42
Под Винницей фура "сыграла в боулинг" легковушками: много пострадавших, фото
11:40
Группа "НеАнгелы" вызвала смешанные чувства матерной песней: аудио
11:33
США разработали план уничтожения России: названа первая цель
11:28
Известный автогонщик рассказал, как королева Елизавета учила его застольным манерам
11:17
​Популярная страна ЕС вводит налог для туристов
11:13
В Ивано-Франковске пассажирский самолет устроил ЧП: подробности
11:12
Задержание шамана в России: стало известно, как его наказали силовики Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Задержание шамана в России: стало известно, как его наказали силовики Путина

пятница, 20 сентября 2019, 11:12
переглянути новину українською

Задержанного якутского шамана Александра Габышева, заявлявшего о планах выгнать Владимира Путина из Кремля, направили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Об этом сообщает Медуза.

В больнице с ним проведут "экспертные мероприятия".

"В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", — пишет издание со ссылкой на пресс-релиз местного Минздрава.

Напомним, Габышев был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный российский блогер Рустем Адагамов озвучил опасный прогноз по президентству нынешнего российского главы Владимира Путина.

Также в сети высмеяли видео изгнания бесов из Жириновского.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: