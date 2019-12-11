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В России из-за мощного снегопада столкнулись десятки авто: видео с места

среда, 11 декабря 2019, 09:02
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В Приморском крае (Российская Федерация) из-за сильного снегопада произошло массовое ДТП, в котором столкнулись, по разным данным, от 18 до 50 машин.

Об этом сообщают российские СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе поселок Новый – Де-Фриз – Седанка, что примерно в 25 километрах от Владивостока. По предварительной информации, участниками аварии стали более 15 автомобилей, однако очевидцы сообщают о 50 машинах, участвовавших в аварии.


В ГИБДД Приморья сообщают о шести пострадавших, количество автомобилей-участников аварии еще подсчитывается. Трасса в сторону Владивостока полностью перекрыта для движения.

Как сообщал Апостроф, ранее в российском городе Мурино местные жители слепили снеговика, который скорее напугает детей, нежели порадует.

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